شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يواصل فعالياته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 14 أكتوبر 2021

يواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 فعالياته لليوم الثاني على التوالي وسط حضور جماهيري واسع من الزوار والمهتمين باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك.



ونال المعرض في ختام يومه الأول رضا الجمهور بشكل لافت حيث أبدى 98 في المائة من زوار المعرض رضاهم عن تجربتهم في زيارة الحدث ورغبتهم بزيارة المعرض مرة أخرى في النسخة المقبلة كما بين 98 في المائة من الزوار رضاهم وشعورهم بالأمان جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في نسخة هذا العام من المعرض.

ويتيح المعرض - الذي يقام في مرسى أدنيك على الواجهة البحرية لمركز أبوظبي الوطني للمعارض حتى 16 أكتوبر الجاري - لزواره فرصة الاستمتاع بالاطلاع على مجموعة القوارب واليخوت والمنتجات المبتكرة والجديدة من مختلف الشركات في دولة الإمارات والعالم ..فيما يقدم العديد من العارضين المعدات البحرية الترفيهية أيضًا إضافة الى أحدث معدات الصيد إلى جانب فعاليات ترفيهية مائية والعديد من عوامل الجذب الأخرى كما يوفر المعرض فعاليات متنوعة للعائلات تتضمن الكثير من الأنشطة الترفيهية للأطفال.

ويتميز برنامج النسخة الثالثة من المعرض بالأنشطة التفاعلية المشوقة بما في ذلك تحدي درع الصحراء حيث يقدم نادي درع الصحراء أول مضمار مخصص لسباق الحواجز في أبوظبي والإمارات وسيكون بمثابة نشاط تجريبي يُشجع الأطفال والكبار على اختبار تجربة مشوقة وتقديم أفضل ما لديهم لتجاوز جميع العقبات والحواجز بطريقة صحية وممتعة.

وتشمل الفعالية عدداً من التحديات والمنافسات التي تندرج تحت سباقات الحواجز بما فيها مسابقة قلب الإطارات خلال 30 ثانية وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقات والتواصل معهم بعد اختتام أعمال المعرض.

وسيحظى الذواقة ومحبو عروض الطبخ بالفرصة لمتابعة عروضٍ حية مميزة في سوق المأكولات البحرية الذي يتضمنه المعرض مع الشيف مانيش لاو الحائز على عدة جوائز عالمية والذي يُعد واحداً من أفضل 50 طاهياً في منطقة الشرق الأوسط بحسب مجلة "هوتيليير ميدل إيست".

ويقوم الشيف خلال هذه العروض بتقديم مجموعة من أطباقه الخاصة ومشاركة طرق تحضير الوجبات المثالية وسيُزود الحضور بوصفات طعام شهية ليقوموا بإعدادها في المنزل إلى جانب توزيع عدد من الجوائز على الجمهور.

كما سيتمكن زوار المعرض من الاستمتاع بلعب الجولف وإطعام الأسماك في الوقت ذاته حيث يوفر نادي شاطئ السعديات للجولف جلساتٍ جولف تدريبية لمحبي هذه الرياضة، سيقومون خلالها بالتدرب على كراتٍ مصنوعة من طعام الأسماك ليتمكنوا من تسديدها إلى أبعد مدى ممكن في الماء وسيتم تكريم المواهب وأصحاب المهارات الأفضل في هذه اللعبة.

وتشهد بطولة الفلاي بورد التي يُنظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على هامش المعرض منافسةً حماسية بين الرياضيين في دولة الإمارات ضمن فئتي المُبتدئين والمحترفين والذين سيستعرضون مهاراتهم في الماء وسيكون الزوار على موعد مع فعالية مفعمة بالتشويق يُقدمها محترفو رياضة الفلاي بورد ليستمتع الحضور برؤيتهم يغوصون في الماء بكل رشاقة ويرتفعوا مجدداً في الهواء حتى 15 متراً.

كما سيتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات الموسيقية والترفيهية المتنوعة التي ستتيح الفرصة لجميع أفراد العائلة لقضاء أوقاتٍ ممتعة خلال زيارتهم للمعرض.

وقد حرصت أدنيك على اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للترحيب بزوار معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2021 حيث تعتبر سلامة وصحة المشاركين والعارضين والزوار في المعرض على رأس أولوياتها وذلك من خلال تطبيق مجموعة واسعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتضم قائمة الشركاء ورعاة الحدث لهذا العام كلاً من أبوظبي البحرية الشريك الاستراتيجي للحدث وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الشريك المساعد والراعي الماسي جلف كرافت والراعي الذهبي ياس مارينا والراعي البلاتيني للحدث نادي كابتن كلوب لرحلات اليخوت والقوارب البحرية.

وتتطلب إجراءات الحضور للزوار إبراز تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن بالإضافة إلى فحص بي سي آر صالح لمدة أقل عن 48 ساعة لكل من هم فوق 16 عاماً في حين يتطلب دخول الأطفال من سن 12 وحتى دون 16 سنة الحصول على فحص بي سي آر صالح لأقل من 48 ساعة في حين لا يتطلب الحصول على فحص بي سي آر للأطفال من هم دون سن 12 عاماً.