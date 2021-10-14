“لعبة الحبار” يحصد أعلى نسبة مشاهدة ويحطم الرقم القياسي على نتفليكس!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت خدمة نتفليكس للبث على تويتر مساء الأربعاء أن مسلسل “لعبة الحبار” الكوري حطم الرقم القياسي وحصد أكبر عدد من المشاهدين بين مسلسلاتها الأصلية.

وتدور أحداث المسلسل، المؤلف من 9 حلقات، حول عدد من المتنافسين في سلسلة من الألعاب “المميتة” للأطفال، سعياً لربح جائزة ثمنها 45.6 مليار وون أي 38 مليون دولار.

وأثار هذا المسلسل ضجة في جميع أنحاء العالم منذ بداية بثه في 17 أيلول، في حين كشفت نتفليكس يوم الأبعاء أنه “جذب 111 مليون متابع خلال 27 يوماً فقط”.

ومن جهتها، صرّحت نتفليكس عن معلومات محدودة في ما يخصّ أرقام المشاهدات بمنصتها.

وتشمل الأرقام الّتي كشفت عنها للمشاهدين في أول 28 يوما لبث مسلسل بريدجرتون، الّذي نال نسبة متابعة عالية جداً، وغيره من مسلسلاتها أي حساب شاهد مستخدمه إحدى الحلقات لدقيقتين على الأقل.

ومن جهة أخرى، تقدمت شركة إس.كيه برودباند، المقدمة لخدمة الإنترنت في كوريا الجنوبية، بدعوى ضدّ نتفليكس بسبب شعبية لعبة الحبار، طالبت فيها بتغطية تكاليف الاستخدام الكثيف للشبكة وأعمال الصيانة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المشاهدين.