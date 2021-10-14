رحمة رياض بضيافة فايز السعيد في الاستوديو.. والجمهور يترقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان والملحن الإماراتي، فايز السعيد، جمهوره المتابع لحسابه في “إنستغرام”، مجموعة من الصور التي وثقت لحظات استضافته النجمة العراقية رحمة رياض، في الاستوديو الخاص به.

ووصف فايز الفنانة رحمة رياض بأنها بمثابة شقيقته، وعشرة العمر، بينما رافقهما في الصور المخرج بسام الترك، ويترقب الجمهور ما يمكن أن يكون فايز ورحمة يحضران له.

ودون فايز تعليقاً قال فيه: “نورتني خيتي وحبيبة قلبي وعشرة العمر العراقية رحمة رياض.. وإخواني المبدعين المخرج بسام الترك والموزع المبدع زايد نديم.. وبنت الاستوديو الفنانة نديم”.

وأحدثت الصور تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات بالآلاف، مطالبة بالكشف عن الجديد الذي يتم التحضير له. وعلقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الصور، قائلة: “مثلث الإبداع والتألق”، وأكد البعض أن رحمة رياض نجمة الوطن العربي، وتعاونها مع فايز السعيد سيضيف لها الكثير.