راغب علامة يوحّد العالم عبر الموسيقى في “إكسبو 2020 دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أعقاب العرض الرائع الذي أقيم منذ أيام، في حفل افتتاح “إكسبو 2020 دبي”، سيلتقي السوبر ستار راغب علامة بمعجبيه من جميع أنحاء العالم العربي، في حفل فني يحييه ضمن سلسلة “أمسيات خالدة” يوم 12 نوفمبر.

وسيعيد راغب علامة إحياء أغنياته الشهيرة من مسيرته الفنية الحافلة، التي استمرت 30 عاماً، لكن بأداء جديد ومبتكر سيسلط الضوء على الكيفية التي تربط فيها الموسيقى بين جميع البشر من جميع أنحاء العالم، ليشجع الناس في كافة أرجاء المعمورة على التواصل والمشاركة في التجارب التعاونية، بالتماشي مع موضوع “إكسبو 2020” الفرعي “التنقل”.

يقول الفنان راغب علامة: “أريد أن أدمج الثقافات المختلفة معاً، كما أريد أن تسمعني جماهير المطربين الآخرين وفي الوقت نفسه أرغب في أن يستمع جمهوري للمطربين المفضلين لدى الشعوب الأخرى، فأنا لطالما أحببت الأفق المفتوحة، وسلسلة (أمسيات خالدة) من (إكسبو 2020 دبي) ستكون المنصة المثالية لتحقيق ذلك”.

وتتصدر مجموعة مميزة من الفنانين المحليين والعالميين سلسلة “أمسيات خالدة” طوال الستة أشهر، خلال انعقاد الحدث الدولي، والتي ستنطلق بدءاً من 15 أكتوبر بحفل كاظم الساهر، وسيحظى المعجبون بفرصة مشاهدة العروض عن كثب أو عن بُعد، حضورياً أو افتراضياً، حيث ستُبث العروض على الهواء مباشرة عبر شاشة الوصل المذهلة، القلب النابض لـ”إكسبو 2020 دبي”، وموطن أكبر سطح عرض في العالم بزاوية 360 درجة.