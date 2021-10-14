تيم حسن يشارك في Squid Game بفيديو عفوي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم السوري، تيم حسن، مقطع فيديو طريفاً، كان قد صممه أحد المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولفت انتباهه، فنشره عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، وسط تفاعل واسع بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودمج مقطع الفيديو بين أحداث مسلسل “الهيبة” الشهير، الذي سيعرض الجزء الأخير منه خلال أيام قليلة، ومقارنة أحداثه بأحداث مسلسل “لعبة الحبار” المعروفة بـ”Squid Game”، لينال الفيديو قرابة نصف المليون مشاهدة في ساعات قليلة.

وفي التفاصيل، استعان مصمم الفيديو، والذي يحمل حسابه اسم “Ayam Serious” باللعبة الأولى التي تعرض بالمسلسل Red light, Green light، ثم دمج بينها وبين مشاهد كان قد أداها تيم حسن، وفي الجزء الرابع من “الهيبة – الرد”.

ومن المعروف أن مسلسل “لعبة الحبار”، أصبح رسمياً الإنتاج الأضخم في تاريخ “نتفليكس” من حيث عدد المشاهدات، متصدراً الترتيب في أكثر من 90 دولة حول العالم.

وترك تيم حسن إيموجي “ضاحكاً” فقط على الفيديو، في إشارة إلى إعجابه الكبير بالفيديو، بينما عبر جمهور تيم حسن عن إعجابهم بالفيديو، وسط مطالب في التعليقات بنسخة عربية من مسلسل “لعبة الحبار”، وأن يكون هو بطل المسلسل.

وجذب المسلسل الكوري “لعبة الحبار” (squid game) الأضواء، خلال الأيام الماضية، ليصبح العمل التلفزيوني الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

وتركز لعبة “Squid Game” على مجموعة من الأشخاص المثقلين بالديون في كوريا الجنوبية، حيث تقبل مئات اللاعبين الذين يعانون ضائقة مالية دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال، مع إغرائهم بجائزة كبيرة تقدر بـ45.6 مليار وون (حوالي 38.7 مليون دولار)، إلا أن هذه اللعبة تصحبها مخاطر كبيرة ومميتة، حيث يكافح المتسابقون إلى الفوز لتجنب التعرض للقتل.

وأطل تيم حسن على الجمهور المتابع لحسابه في “إنستغرام”، مؤخراً عبر برومو جديد لمسلسله “الهيبة”، الذي تقرر عرض موسمه الخامس والأخير خارج دراما رمضان، وتحديداً في 17 أكتوبر الجاري.

وجاء ظهور تيم حسن، وهو يستقل كرسي، ويروي المصطلحات التي استخدمها في مسلسل “الهيبة”، منها: “لما الهم ركبكن قلت ما تركنوا للهم وراح.. ولما لبست عباية بيي قلت منتهية وتم.. ولما كان كابوس مثل القبر قلت ارميه على الله وانزاح”.

وأضاف: “ولما الشر مر بنص الدار قلت فرج وصار.. ويلا على التوديعة بعون الله يا صبر الله يا أمر الله.. راح تعرف شو أختار”. ويُعدُّ مسلسل “الهيبة” من أنجح الأعمال الدرامية التي عُرضت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث حصد جماهيرية عريضة منذ عرض الجزء الأول، بينما سيُجري عرض الجزء الخامس عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك فى يوم 31 أكتوبر المقبل.

والجزء الأخير من “الهيبة”، بطولة: تيم حسن، إيميه صياح، عبدالمنعم عمايري، منى واصف، ختام اللحام، عبدو شاهين، روزينا لاذقاني، ومحمد عقيل، وهو من تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.