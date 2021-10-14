أبرزهم جوليا روبرتس.. مشاهير يتسمون بالانطوائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعتبر العديد من النجوم والمشاهير في كافة المجالات المختلفة، من الفن والتمثيل إلى المناصب القيادية، الوجود برفقة الأصدقاء وزملاء العمل أمراً شاقاً على أنفسهم، لا يشعرون تجاهه بالراحة، ويتسم هؤلاء بالانطوائية الشديدة، وتجنب التجمعات والعلاقات الاجتماعية العميقة قدر الإمكان، لكن رغم ذلك هؤلاء المشاهير حققوا نجاحاً ساحقاً في اختصاصاتهم المختلفة.

نُلقي الضوء من خلال التقرير التالي على مشاهير يتسمون بالانطوائية والبعض منهم سيُصيبك بالدهشة لأن هذه الصفة لا تتوافق بشكل كبير مع النجاح والشهرة:

باراك أوباما:

لن يصدق الكثيرون أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، يتسم بالانطوائية وحب البُعد عن التجمعات، لكنه استطاع أن يحظى بحب واحترام الكثيرين، خلال فترة حكمه للولايات المتحدة الأميركية، والانطوائية لم تقف عائقاً أمامه لتحقيق أهدافه في الحياة، وقد أثبتت عدة دراسات سابقة أن الأشخاص الانطوائيين يمتلكون المهارات القيادية التي تؤهلهم للمناصب المهمة.

كلينت إيستوود:

اعترف النجم الشهير، كلينت إيستوود، من قبل بأنه شخص انطوائي، ولا يرى نفسه من الأساس شخصاً أو ممثلاً ناجحاً، وقال إنه يعتقد أن الفنان الحقيقي يجب أن يكون منفتحاً، ويُلقي النكات، ويتحدث بشكل جذاب وشيق.

درو باريمور:

تقول دائماً الممثلة الأميركية، درو باريمور، إن هناك اختلافاً كبيراً بين الشعور بالوحدة والعزلة، وأوضحت أنها يمكن أن تكون وحيدة أثناء وجودها وسط حشد من الناس، لذلك هي شخص انطوائي يُفضل العزلة، وترى راحتها في التنزه برفقة كلبها، وإعداد الطعام بنفسها، والجلوس لمشاهدة أحد الأفلام.

هاريسون فورد:

حقق الممثل الأميركي هاريسون فورد شهرة كبيرة، على مدار عقود طويلة في عالم هوليوود، وقدم العديد من الأعمال والأدوار المميزة التي جعلته من أبرز نجوم جيله، ومازال نجاحه مستمراً حتى الآن، ومع ذلك فورد شخصية انطوائية يخشى الحديث أمام العلن.

ليدي غاغا:

لن يُصدق الكثيرون أن المغنية الشهيرة ليدي غاغا المميزة بأزيائها الاستثنائية وغير المعتادة أنها شخصية انطوائية، ولا تفضل الوجود برفقة الأشخاص طوال الوقت، وصرحت من قبل بأنها مازالت تشعر بالخجل في عالمها الفني، كالذي شعرت به أثناء دراستها الثانوية.

جوليا روبرتس:

قالت النجمة الأميركية، جوليا روبرتس، إنها شخص انطوائي يُحب العزلة، ويُفضل قضاء الوقت في القراءة والنشاطات الفردية، وإنها هذا الشخص منذ أن كانت في عمر المراهقة.

ميريل ستريب:

تتميز النجمة ميريل ستريب بموهبتها الفريدة، التي تُميزها في عالم هوليوود، فمجرد اسمها عامل جذب لمشاهدة الفيلم، وصرحت ستريب من قبل بأنها تشعر بأن القيام بممارسة الأشياء التي لا يمكن تخيل نفسك تؤديها هو شيء رائع، وقالت إنها لو سارت على الطريق الذي تريده لكانت الآن تمكث في المنزل على الدوام، تُفكر في ماهية الوجبات التي ستعدها على العشاء.

كورتني كوكس:

كشفت الممثلة الأميركية، كورتني كوكس، أن شخصيتها الانطوائية التي تحب العزلة هي سبب الانفصال عن زوجها السابق، لأنه كان إنسان متفتحاً، وهي عكسه تماماً.

بيل غيتس:

تناول العديد من المقالات والتقارير تحليلات شخصية أحد أغنياء العالم بيل غيتس، وقالت الكاتبة سوزان كين عنه إنه انطوائي يُفضل العزلة، لكنه ليس خجولاً، بل هو شخص هادئ، يستمتع برفقة الكتب والقراءة.

كريستين ستيوارت:

قالت الممثلة الشابة كريستين ستيوارت إنها شخصية تتسم بالانطوائية، وإن إحدى الصفات المزعجة في الشخصية الانطوائية الحساسية الشديدة، وهذه الصفة هي التي تجعل مظهرها في المقابلات الصحافية يتسم بالغرابة، وأيضاً الصلابة والقسوة.