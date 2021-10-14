فيديو عفوي يجمع علي يوسف وطفلته.. وزوجته تعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان العراقي، علي يوسف، جمهوره على “إنستغرام”، مقطع فيديو عفوياً، ظهر فيه برفقة أسرته المكونة من زوجته زهراء البصري وطفلته “ملك”، بدت فيه الأخيرة وهي تداعب والدها، وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمر يوسف في مداعبة طفلته حتى بكت بكاء الصغار، طالبة والدتها، ليحاول التجاوب معها لكنها استمرت، ثم بدأ في الكشف عن جديده بتدشين قناة خاصة بالأسرة في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

وقال علي إن تلك القناة ستشهد محتوى مميزاً للجمهور، مطالباً بمتابعته، وتدوين تعليقات عن الموضوعات التي يرغب الجمهور منه أن يتحدث فيها.

وعقب علي، قائلاً إنه تم تصوير أول “بلوغ” لهما، وستتم إتاحته على القناة، مبيناً أنه سيكشف عن مفاجأة قوية في ثاني فيديو يتم تصويره على أن يكون متاحاً على القناة بعد يومين.

من جانبها، علقت زوجته زهراء البصري، قائلة: “مرحبا حبايبي إن شاء الله ده أول بلوغ وهتشوفون وايد أشياء ومفاجآت”، بينما اشترط علي يوسف أن يصل مقطع الفيديو إلى مائة ألف مشاهدة، كي يتم الكشف عن المفاجأة في البلوغ الثاني.

ومؤخراً، خطفت “ملك”، ابنة علي يوسف من زوجته زهراء البصري، أنظار الجمهور إليها عبر “السوشيال ميديا”، بسبب براءتها من ناحية، وجمال ملامحها من ناحية أخرى، حيث شبهها الجمهور بالأجانب.

ونشر يوسف مجموعة من الصور، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، ظهر فيها برفقة زوجته وأم ابنته التي عاد إليها بعد طلاقه من الفنانة هند البلوشي، وهما في نزهة، ويحمل ابنته “ملك”، بملامحها الأوروبية، وشعر أصفر ناعم. وعلق، قائلاً: “صباحو ملك بنتي الله يحميكي”، ليتفاعل معه الجمهور: “ما شاء الله تبارك الله أكيد بتشبه والدتها، ياقلبي شو هيدى الجمال الأوروبي، كثير بتاخد العقل كيف كنت هتتركها، بليز خلي بالك منها شو هيدى الجمال”.

يذكر أن علي يوسف فاجأ الجمهور بإعلان اعتزاله الفن والغناء، طالباً من الله العفو والغفران، وذلك عقب اشتعال أزمة بينه وبين الفنانة الكويتية هند البلوشي، في وقت سابق، ولم يعدل عن هذا القرار حتى الآن، إذ كتب في منشوره قائلاً: “أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران”.