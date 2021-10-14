ديمة بياعة تعلن تصويرها مسلسلين لرمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية، ديمة بياعة، عن استعدادها للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسلين، هما: “شتي يا بيروت”، و”حضور لموكب الغياب”.

وشاركت ديمة بياعة متابعيها على “سناب شات” مقطع فيديو، تحدثت فيه عن انشغالها بتصوير عملين جديدين، أولهما مسلسل “حضور لموكب الغياب”، بدأت تصويره منذ شهرين.

كما أنها سافرت إلى بيروت، لتبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل “شتي يا بيروت”، مؤكدة أن هذين العملين رائعان بالنسبة لها، ووعدت متابعيها بأن تحاول مشاركتهم أحداث يوم تصوير كامل، رغم أن هذا الأمر صعب إلى حد ما، كون الشركة المنتجة منعت استخدام الهواتف الذكية في التصوير.

وتمنت بياعة أن تحوز هذه الأعمال إعجاب جمهورها، حيث إنها تعبت في التصوير، مشيرة إلى أن التصوير في هذه الأعمال كان شاقاً بالنسبة لها.

ومؤخراً، كشفت الفنانة ديمة بياعة عن جنسيتها الحقيقية، موضحة أنها تحمل الجنسية المصرية؛ لأن والدها مصري من أصل فلسطيني، مشيرة إلى أن جميع إخوتها يحملون جواز السفر المصري.

وتحدثت ديمة، في تصريحات تلفزيونية، عن تجربتها بالمشاركة في الدراما المصرية من خلال مسلسل “فارس بلا جواز”، موضحة أنها كانت سعيدة جداً بسبب تعامل فريق العمل معها بشكل راقٍ.

وصرحت بأن سبب تأخرها في اقتحامها الدراما المصرية، هو أنها رفضت الكثير من العروض التي عرضت عليها، نظراً لأنها تبحث عن دور قوي، فضلاً عن أنها تريد تجسيد دور فتاة سورية تعيش في مصر.