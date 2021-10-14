“عكس الطبيعة”.. نوال الزغبي ترند أوّل في لبنان وتتصدّر عالمياً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تربّعت أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “عكس الطبيعة” الترند في العالم العربي بعدما صدرت رسمياً، وتفاعل جمهورها بعدما ظهرت في كليب الأغنية بأجواء عفوية بسيطة، لا تخلو من خفة الظل.

وحقق كليب أغنية “عكس الطبيعة” أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط على صدوره على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”. كما تصدّر الكليب المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان (Trending)، محققًا مراتب متقدّمة جدًا في مصر والسعودية والإمارات وغيرها من البلدان العربية.

ونالت الأغنية رواجًا عالميًا بين الجاليات العربية، فاحتلّ هاشتاغ “#عكس_الطبيعة”، مراتب متقدّمة بالترند على “تويتر” في أميركا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.