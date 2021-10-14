حمادة هلال يحتفل مع ذوي القدرات الفائقة بمبادرة “لحظة بالعمر كله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان حمادة هلال مع الأيتام وذوي القدرات الفائقة، بالمبادرة التي أطلقتها الإعلامية بسنت سمعان، والتي تحمل اسم “لحظة بالعمر كله”.

وأكد، خلال كلمة له على هامش الاحتفالية، أنّ هذه المبادرة تهتم برسم البسمة والفرحة على وجوه فئات معينة من المجتمع، والمغلوبين على أمرهم، مثل الأيتام والمسنين وذوي القدرات الفائقة، وهي حركة ناشئة وجديدة تجذب هذه الفئات، وتعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم، والمتمثّلة في المشاركة الفعالة للحظاتهم وأوقاتهم وانخراطهم واندماجهم في المجتمع.

وأضاف أنّ هذه المبادرة تساعدهم وتشاركهم أوقاتهم الخاصة وتوفر لهم سُبُل الراحة والسعادة، بخاصة أنّ هذه الفئات لا تحتاج منا فقط المأكل والمشرب، وإنما قضاء وقت معهم، وإتاحة فرص الترفيه والمرح التي تجلب لهم الشعور بالسعادة والإحساس بالفرحة، كما أنّ المبادرة من شأنها التأثير في فئات المجتمع المختلفة من الناحية الاجتماعية والأخلاقية والسلوكية أيضاً.

ويُذكر أنّ الفنان المصري شارك في سباق رمضان 2021 من خلال مسلسل “المدّاح”، ودارت أحداثه حول الروحانيات والابتهالات والأناشيد الدينية، وشاركه بطولته أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش، سيناريو وحوار أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.