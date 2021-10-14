الأمير وليام: العقول العظيمة يجب أن تركز على إنقاذ الأرض لا السفر إلى الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الأمير البريطاني وليام انتقاداً مستتراً لأصحاب المليارات المنخرطين في سباق سياحة الفضاء، قائلاً إن “أعظم العقول” في العالم يجب أن تركز بدلاً من ذلك على حل المشاكل البيئية التي تواجه الأرض.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” الخميس، انتقد وليام على ما يبدو جيف بيزوس، أغنى أغنياء العالم، وإيلون ماسك والبريطاني ريتشارد برانسون، الذين تؤذن مغامراتهم المتنافسة ببداية عصر جديد من الرحلات الفضائية التجارية الخاصة.

وقال وليام عن سباق الفضاء “نحن بحاجة لأن ينصب تركيز بعض من أعظم عقول العالم على محاولة إصلاح هذا الكوكب وليس على السعي لإيجاد المكان التالي (غير الأرض) للذهاب إليه والعيش فيه”.

وجاءت تصريحاته بعدما تحدث ماسك عن بعثاته إلى المريخ، ووصف بيزوس أولى رحلاته الفضائية في تموز بأنها تندرج في إطار مد طريق إلى الفضاء “كي يتسنى لأطفالنا وأطفالهم بناء مستقبل”.

وقال بيزوس الذي احتفل الأربعاء بإرسال نجم ستار تريك وليام شاتنر إلى الفضاء في مركبته نيو شبرد “ينبغي لنا فعل ذلك لحل المشاكل هنا على الأرض”.

وأصبح تناول القضايا البيئية سمة رئيسية للعائلة الملكية في بريطانيا، ويحذو وليام، البالغ من العمر 39 عاماً، في ذلك حذو جده الراحل الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، ووالده الأمير تشارلز.

ويدعو تشارلز، وريث عرش بريطانيا، البالغ من العمر 72 عاماً، منذ عقود إلى التحرك إزاء تغير المناخ والإضرار بالبيئة، وذلك قبل فترة طويلة من أن تصبح القضية تلك مثار اهتمام عالمي، لكنه واجه سخرية من مسعاه هذا على طول الطريق.

وقال وليام: “لقد كان طريقاً شاقاً بالنسبة له. لقد مر بمصاعب جمة حقاً، وأعتقد أنه أثبت أنه سابق لعصره في هذا الإطار”.

وأضاف: “لكن هناك جيلاً ثالثاً الآن عليه أن يضطلع أكثر بهذه القضية. فالنسبة لي سيكون الأمر كارثياً تماماً إذا جلس جورج (ابنه الأكبر) هنا.. بعد 30 عاماً أو نحو ذلك وظل يقول الشيء نفسه لأنه سيكون قد فات الأوان وقتها”.

وفي تكرار لرسالة وجهها والده هذا الأسبوع، قال وليام أيضاً إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقبل “كوب 26” الذي سينعقد في اسكتلندا ينبغي أن يحقق المرجو منه.

وأضاف: “لدينا الكثير من الكلام المنمق والحديث المعسول لكننا نفتقر إلى التحرك والعمل”.

وتحركاً منه تجاه هذه القضية الحساسة، دشن وليام جائزة “إيرث شوت” التي تهدف لإيجاد حلول عبر تكنولوجيات أو سياسات جديدة لكبرى مشاكل الأرض البيئية.

وسيُعلن الفائزون الخمسة الأوائل في احتفال يوم الأحد وسيحصل كل منهم على مليون جنيه إسترليني أي 1.4 مليون دولار.