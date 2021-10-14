حسين الجسمي: “دق القلب” بالعراقي.. ومليون مشاهدة في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم الإماراتي حسين الجسمي الجديدة “دق القلب” أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت حسين الجسمي قد تصدّر “الترند” في “تويتر” ومؤشرات البحث في غوغل بعدما أصدر أغنية “دق القلب”.

أغنية “دق القلب” باللهجة العراقية، من كلمات كلمات رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع حسام كامل.

الجدير ذكره أن هاشتاغ ”#دق_القلب” تصدّر خلال الساعات الماضية الترند على موقع “تويتر” في العراق والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية، وحرص محبو حسين الجسمي من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته.