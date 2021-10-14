شكرا لقرائتكم خبر عن وقفت معه فى أزمته فتقدم لها .. ماذا قال محمود ياسين عن قصة حبه لشهيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس 14 أكتوبر الذكرى الأولى لوفاة عملاق الفن الفنان الكبير محمود ياسين، المبدع الذى قدم مختلف الأدوار وكان صوتاً للتاريخ والانتصارات

وتعد قصة حب وزواج الفنان الكبير محمود ياسين من الفنانة شهيرة من أكثرقصص الحب والزواج فى الوسط الفنى صدقاً ونجاحاً، وكانت مضرباً للأمثال فى الوفاء والعشرة الطيبة التى استمرت حتى وفاة الفنان الراحل الذى رحل بجسده لكنه لا يزال باقياً بأعماله الخالدة وحياً فى قلب زوجته الوفية المحبة الفنانة شهيرة.

وفى حوار للفنان الكبير الراحل محمود ياسين فى نهاية السبعينات تحدث عن قصة حبه للفنانة شهيرة وكيف بدأت واستمرت وكيف وقفت الفنانة الكبيرة إلى جواره وتقدم لها وهو فى بداية حياته الفنية دون أن يمتلك حتى ثمن دبلة الخطوبة.

وقال الفنان الكبير فى حواره أن شهيرة هى حبه الوحيد الناضج وأنه تعرف عليها وهو فى بداية مشواره وقبل أن يصل إلى أدوار البطولة حيث كانت تشترك معه فى فيلم قصير اسمه " صدرومجموعة"، وكانت وقتها ترتدى ملابس الحداد وتعيش حالة من الحزن بعد وفاة والدها ، فكانت حزينة صامتة .

وتابع الفنان الكبير مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة تعرض لأزمة كبيرة بعد ترشحه لأول بطولة فى فيلم " نحن لا نزرع الشوك" وفى ذات الوقت عرض عليه المخرج العالمى يوسف شاهين المشاركة فى بطولة فيلم " الاختيار" ولكنه اشترط عليه أن يتفرغ للفيلم.

وأشار محمود ياسين إلى أنه قرر الاعتذار عن المشاركة فى فيلم نحن لا نزرع الشوك ولكنه عندما ذهب ليوسف شاهين ليخبره بقراره فصدمه شاهين بأنه اختار بطلاً أخر

وأكد الفنان الكبير أن شهيرة وقفت إلى جواره خلال هذه الفترة الصعبة حتى اجتاز هذه الأزمة وشارك فى بطولة فيلم نحن لا نزرع الشوك.

وعن خطوبته وارتباطه بالفنانة شهيرة ، قال محمود ياسين أنه صارحها بوضعه المادى الضعيف فيسرت عليه الأمر، ولم تهتم بالأمور المادية، وذهب لخطبتها وهو لا يمتلك حتى ثمن الدبلة.

وأكد الفنان الكبير أنه ورفيقة عمره تشاركا فى الأحلام والأمال والطموحات، وأشار الفنان الكبير إلى أنه رغم كونه فتى الشاشة الأول وشارك العديد من الجميلات بطولات الأعمال الفنية إلا أنه لم ينظر لأى منهن نظرة تعدو كونهن زميلات، مؤكداً أنه بعيد عن المغامرات العاطفية لأنه زوج سعيد.