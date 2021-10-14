كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - أطلت الممثلة الشابة ” ليلى عدنان ” الشهيرة بشخصية الطفلة ” سو ” التي قدمتها في مسلسل الكبير أوي منذ حوالي 10 سنوات على الجمهور مؤخرا خلال مشاركتها بمسلسل ” حي السيدة زينب ” .
حيث ظهرت ليلى عدنان الآن بعد أن أصبحت شابة وهي بعمر 21 عاما مع تغير كبير في ملامحها وخطفت الأنظار إليها خاصة مع تداول صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي تقارن بين شكلها الحالي وطفولتها .
يذكر أن مسلسل حي السيدة زينب يعرض حاليا على قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساءا .. ويشارك في بطولته سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر .. ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي .
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون ” سو ” التي شاركت في مسلسل الكبير أوي .. شاهدوا كيف أصبحت الآن بعد عشر سنوات ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.