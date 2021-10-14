«ندمت علي الجوازة؟».. أمير كرارة يتحدث عن إرتباطه بـ “هند” شقيقة أحمد صلاح حسني – (شاهد الآن)

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - خلال أحدث لقاء معه في برنامج «#MBCTrending»، تحدث الفنان أحمد صلاح حسني عن علاقته بالفنان أمير كرارة التي استمرت لسنوات وتوجت بإرتباط «كرارة» بشقيقته «هند»، وقال «حسني»: «أن :أمير أخويا.. مش علاقة نسب فقط، متربيين مع بعض وعشرة عمر، مبحسش إنه نسيبي قد ما إنه أخويا».

وخلال ظهور لـ«كرارة» بمقطع فيديو أوضح «حسني» أن علاقته بـ«كرارة»: «إخوات» كما وصفها، ووجه سؤالا لـ«كرارة»: «أنا عارف على قدر حب أختي ليك، انت كنت هتتعامل معاها إزاي، ولو هتعيش معاك يوم واحد كنت هتسعدها إزاي، لكن بصراحة، هل ندمت على الجوازة دي؟ أنا بصراحة مندمتش».

ليضحك الاثنان، ويعلق الفنان أمير كرارة عن زواجه من هند صلاح حسني شقيقة زميله الفنان ولاعب كرة القدم السابق :«أحمد من الشخصيات الواضحة، معندوش لف ودوران، ويشبهني في وضوح شخصيته».

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ومن المعروف عن النجم أمير كرارة محبته الشديدة لأسرته، وتعلّقه الشديد بأبنائه، حيث أنه متزوج من شقيقة الفنان المصري أحمد صلاح حسني، ولديه منها ثلاث أبناء هم: سليم 12 سنة، وليلى 9 سنوات، ونيللى 4 سنوات.

يُذكر أن النجم أمير كرارة تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد يخوض به سباق دراما رمضان 2022، ويتعاون خلاله مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل «الاختيار» الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان 2020.

وعقد أمير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذي سيكون مفاجأة، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.

هذا وقرر أمير كرارة العودة مرة أخرى لشاشة السينما خلال الفترة المقبلة بعد عدم نجاح مسلسل نسل الأغراب، وتقديم جزء ثان من فيلمه السينمائي كازبلانكا الذي قدم الجزء الأول منه منذ عامين وحقق أعلى الإيرادات، وشاركه بطولته كل من غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل من إنتاج وليد منصور .

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