شهيرة : ” القلب موجوع والضهر مكسور “

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - نشرت الفنانة ” شهيرة ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ذكرى رحيل زوجها الفنان ” محمود ياسين ” التي توافق اليوم الرابع عشر من أكتوبر .
وأعربت شهيرة في منشورها عن إفتقادها للفنان الراحل محمود ياسين فكتبت في منشورها بكلمات مؤثرة : ” اليوم تمر سنة بدونك .. مش هقول الذكري السنويه الأولي الكلمة اللي بتتقال دي .. أصل مش عارفة السنوية بتاعة إيه ؟ ” .
وتابعت : ” ليه هو أنت فين ؟ يعني أنت مش موجود بجد ؟ يعني أنا مش هشوفك تاني ؟ لأ بجد والله ؟ يعني أنت في حتة تانية خالص صعب الرجوع منها ؟ .. طب أنا عايشة وبتعامل علي إنك موجود عادي ” .
وأضافت الفنانة شهيرة : ” كل الكلمات دي بتدور في دماغي من ساعة ما مشيت .. القلب موجوع والضهر مكسور والونس مفقود والفراغ الإنساني دايرته كل شوية بتوسع أكتر ” .
واختتمت منشورها بالدعاء قائلة : ” يارب أنت الونيس وأنت الجليس فكن معي وأعني علي فقد الحبيب ولاحول ولا قوة إلا بك .. وإنا لله وإنا إليه راجعون ” .
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