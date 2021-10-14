كيف تعامل انتشال التميمي مع يسرا بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 05:43 مساءً - تواجد كلا من ” انتشال التميمي ” مدير مهرجان الجونة والفنانة ” يسرا ” في المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان الجونة المقرر إفتتاحه اليوم الخميس .

وخلال المؤتمر الصحفي قدم انتشال التميمي إعتذارا ليسرا على خلفية التصريحات الأخيرة التي كان قد أدلى بها في وقت سابق حول أن سبب عدم تكريم يسرا في مهرجان الجونة يرجع إلى كونها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان وهو ما أزعجها .

فأكد مدير مهرجان الجونة على أنه تجمعه بيسرا صداقة منذ سنوات طويلة وهي فنانة كبيرة ومؤثرة في كل الأجيال وأكبر من أي تكريم وهو ما كان يقصده في تصريحه ويعتز بصداقتها ثم بادر باحتضانها وتقبيلها

وقال انتشال التميمي : ” اعتذر اعتذار شديد لم أقصد أن أزعجها أو مضايقتها .. ما كنت أقصده أنها من أهم الفنانات في كل الأجيال .. هذا خطأ واعتذر عنه ” .