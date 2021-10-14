أصالة وأسما لمنور في ديو غنائي باللهجة المغربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المغربية اسما لمنور عن انتهاء تسجيل أول ديو مع المطربة السورية اصالة باللهجة المغربية، مؤكدة أن الأغنية ستكون مفاجأة لكل المستمعين، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القلية المقبلة.

وقالت أسماء لمنور عبر برنامج Et بالعربى: سجلنا الأغنية بالأستوديو طالعة تجنن. هي أغنية مغربية كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، وتوزيع مادارا وطارق حجيلي.

وأضافت: فيها كل الحالة العاطفية اللي بتعيشها أصالة من المحبة والحب، وأنا أعيش حالة حب كبيرة جدا حتشوفوها في الأغنية.

وعبرت أسما عن سعادتها بالمشاركة في جلسات إكسبو 2020 المقامة حاليا بمدينة دبي قائلة: مدعاة للفخر الحدث بحد ذاته يكون في عالمنا العربي في دبي الرائعة.

وأكدت فخرها بمشاركة النجم أصيل أبوبكر الغناء لأول مرة مشيرة إلى أنها من عشاق أصيل، إذ أحبت وتزوجت على أغانيه وكانت سعيدة ومحظوظة بشرف لقائه لأول مرة ووصفته بأنه قمة في التواضع والأخلاق.