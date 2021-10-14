ليدي غاغا تثير الجدل وهي ترتدي النقود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت “ليدي غاغا” مظهرًا فاخرًا بشكل خاص في رحلتها المتجهة للاس فيغاس، وذلك إستعدادًا لإحياء حفلتها هناك. وقد شاركت صورة على إنستغرام- نالت إعجاب المتابعين- وهي ترتدي وشاحًا حول رقبتها مصنوعًا من النقود فئة 100 دولار، وفقًا لموقع Middle East in 24.

قال أحد المعجبين مازحًا في التعليقات: “غاغا، هل يمكنك أن تعطيني هذا الوشاح … أشعر بالبرد”، بينما كتب آخر: “أحتاج إلى بعض الأوشحة هكذا من هذا القبيل في حياتي الفقيرة”.

تعود “ليدي غاغا” بعد سنة ونصف من الغياب عن لاس فيغاس وسوف تقدم ثمانية عروض حتى نهاية شهر أكتوبر 2021. وسوف تغني أغنياتها الاكثر نجاحاً أمام محبيها، بما في ذلك بعض كلاسيكيات الأغاني الأميركية.

“الليدي غاغا” الحائزة على 12 غرامي باعت 35 مليون نسخة ألبوم، ما جعلها من أكثر الفنانين الذين احرزوا مبيعات في الموسيقى. وكان من أحدث إصداراتها تعاونها مع الأسطورة “توني بينيت” في ألبوم “Love for sale”.