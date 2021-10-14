شكرا لقرائتكم خبر عن دخول مبهر لـ دينا الشربيني وأبو الروس لمهرجان الجونة فى سيارة مكشوفة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان حسن أبو الروس لفت الانتباه له فى لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة الفنانة دينا الشربينى، إذ وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى، وبدا على الثنائى الاستمتاع بوقتهما.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة في طريقهما لمدينة الجونة، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة التي يفتتح مساء اليوم، وعلقت دينا علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فلتت مني في الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت مني".



دينا وحسن

وكانت النجمة دينا الشربيني، قد ظهرت في مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحدى الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.