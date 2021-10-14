شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لبنان يعبرن عن غضبهن من رعب أطفال المدارس بعداشتباكات طيونة:"شو ذنبن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت فنانات لبنان، عن استياءهن من مشهد الأطفال وهم يجلسون على الأرض فى المدارس، خوفا من صوت إطلاق النيران، والتى شهدتها منطقة منطقة الطيونة- العدلية.

ونشرت الفنانة إليسا صورة للأطفال وهم يختبئون بجانب الكراسى، وعلقت على تويتر :" يا قلبي عا هل الأطفال ،شو ذنبن !!".



اليسا

ومن جهتها علقت الفنانة الكبيرة نجوى كرم عبر تويتر وقالت :" شو ذنب الطفولة المظلومة تعيش هالرّعب بعد غياب سنتين عن المدارس؟".



نجوى كرم

فيما قالت النجمة هيفاء وهبى :"هذا حزين جدا، لايجب أن يمر طفل بهذا".



هيفاء وهبى

وشهد لبنان اليوم تبادل لإطلاق النار فى منطقة الطيونة- العدلية ، ومن جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء، وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان، وتابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية، وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي أدى الى وقوع إصابات، كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها . وفق بيان صحفى لمجلس الوزراء.

وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي لبحث الوضع، ومن جهة أخرى يلتقى ميقاتى اليوم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لبحث آخر تطورات الأوضاع السياسية فى لبنان.