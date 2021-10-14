شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "السيدة زينب" تودع التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تودع أسرة مسلسل "السيدة زينب" الذى يعرض حاليا البلاتوه خلال أيام قليلة، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات منها استوديو نورالشريف فى مدينة 6 أكتوبر .

مسلسل "السيدة زينب" بطولة كل من: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.