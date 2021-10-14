شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "السيدة زينب" تودع التصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تودع أسرة مسلسل "السيدة زينب" الذى يعرض حاليا البلاتوه خلال أيام قليلة، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات منها استوديو نورالشريف فى مدينة 6 أكتوبر .
مسلسل "السيدة زينب" بطولة كل من: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.
أحداث مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.
وعرض للفنانة سوسن بدر حكاية "اللى خلف مامتش" من مسلسل "زى القمر" على قناة cbc، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد شفيق، وتعرضت سوسن بدر خلال الأحداث للظلم بعد وفاة زوجها من قبل شقيقه، الذى استولى على مصدر رزقها الوحيد ويحاول ألسيطرة على الميراث، فتحاول بكل الطرق استرداد حقها وحق بناتها من عمهم.