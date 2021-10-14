شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدهامن أمام قبره:فوضت قلبي لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والدها الفنان القدير محمود ياسين، وزارت اليوم قبره ، بصحبة والدتها الفنانة شهيرة وشقيقها عمرو ياسين وزوجها الفنان محمد رياض وأبنائهم، ونشرت صورا عبر فيس بوك، وعلقت :"اليوم الذكرى السنوية لأبى الغالى اليوم الذى فقدت فيه أغلى الناس، السند والظهر فوضت قلبي لله".



رانيا ياسين

وتمر علينا ذكرى الرحيل الأولى لفتى الشاشة الأول النجم محمود ياسين الذى غادر عن عالمنا العام الماضى عن عمريناهز 79 عاماً، ليسدل الستار على مسيرته الفنية التي احتفظ فيها بشغفه حتى اللحظة الأخيرة، والتي قدم عبرها ما يقرب من 256 عملاً فنياً.



ذكرى وفاة محمود ياسين



رانيا محمود ياسين



قبر محمود ياسين

ويمتلك ياسين تاريخاً طويلاً من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، وأدى أدواراً قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية. ومنحه التقدم في العمر مساحة أكبر لتأدية أدوار مميزة في السينما، وقف فيها إلى جانب الأجيال التالية من النجوم، فشارك في «الجزيرة» مع أحمد السقا، و«الوعد» مع آسر ياسين، و«عزبة آدم» مع أحمد عزمي وماجد الكدواني، و«جدو حبيبي» مع بشرى وأحمد فهمي.

خاض مجال الإنتاج، فقدم للتلفزيون مسلسل «القرين»، وللسينما أفلام: «رحلة النسيان»، و«مع تحياتي لأستاذي العزيز»، و«قشر البندق»، ونعت مؤسسات فنية مصرية وعربية الفنان الراحل، منها: المعهد العالي للفنون المسرحية، والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، والهيئة العربية للمسرح وعبَّر عدد من الفنانين عن عميق حزنهم للنبأ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم: خالد الصاوي، ومحمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وفيفي عبده.