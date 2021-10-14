شكرا لقرائتكم خبر عن ملك قورة فى المنصورية لتصوير حكاية "فوتوشوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة الشابة ملك قورة مشاهدها فى حكاية "فوتوشوب"، من مسلسل "زى القمر" الذى يعرض حاليًا على قناة CBC، فى ديكور رئيسي بالعمل بالمنصورية، ويستمر التصوير هناك لمدة أيام فى نفس الديكور، حيث انطلق التصوير الأسبوع الماضى فى مدينة 6 أكتوبر، ويشارك فى بطولة الحدوتة الفنان محمد مهران، وإخراج شادى أبو شادى.



ملك قورة

وعرضت قناة CBC خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، و"واحد فى المية" بطولة صابرين وإخراج أحمد شفيق، و"أنا قبلت" إخراج معتز حسام، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب وإخراج معتز حسام، وتعرض حالياً حدوتة "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج أحمد شفيق، و"بالورقة والقلم"، بطولة يسرا اللوزى وحسام الجندى.

يذكر أن ملك قورة يعرض لها حاليًا مسلسل "إجازة مفتوحة" على قناة ON حيث تشارك في بطولته إلى جانب شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.