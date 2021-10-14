شكرا لقرائتكم خبر عن نور عمرو دياب تعلن إصابتها بمرض فرط الحركة ADHD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمت نور عمرو دياب متابعيها عقب إعلانها عن إصابتها مرض فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلانها خطوبتها، لتعلن عن إصابتها بالمرض بالمثل مع شقيقتها جني التي أعلنت عن إصابتها بنفس المرض قبل أشهر قليلة.

ووجهت نور نصيحة لمتابعيها، عبر بث مباشر بحسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"عليكم أن تخلقوا بيئة خاصة بكم من السعادة والاستقرار حتى لو كان ذلك يعني إجراء تغيير جذري".

وكانت كشفت نورعمرو دياب عن انتقالها إلى منزلها الجديد في جنوب لندن، إضافة إلى إعلانها عن زواجها العام المقبل دون تحديد موعد محدد، مؤكدة خلال الفيديو اعتمادها على نفسها وعدم قيامها باستغلال شهرة والدها ووالدتها النجمة شيرين رضا.

وقالت نور في الفيديو :" سأتزوج في عام 2022، من خطيبي كيران وودورد، سعيدة معه للغاية، ولا أحب استغلال اسم وشهرة والدي ووالدتي، ولكن أحب أن يبتابعني جمهوري لنفسي فقط، وأنني اتجاهل الانتقادات السلبية التي توجه لي.. جمهوري طلب مني الظهور مع والدي الفنان عمرو دياب وعن قريب سوف ألبي طلب الجمهور عن قريب ".

وتابعت :"انتقلت لمنزلي الجديد في جنوب لندن، وحاليا البيت فاضي من التجهيزات و معنديش كنبة في غرفة المعيشة، المطبخ فاضي ولكن خلال الفترة المقبلة أقوم بفرش المنزل على ذوقي".

وأضافت :"لا أطلب مالا من والدي وأعيش حياة مستقلة، وأجني المال الخاص بي من عملي وهو عارضة أزياء، ولم أرَ والدي منذ جائحة كورونا قبل عامين ولكن سأقوم بزيارة مصر في أقرب وقت"، مشيرة إلى أنها شخصية نباتية مثل والدتها شيرين رضا، مشيرة أنها متحمسة للغاية لرؤيتها متألقة في مهرجان الجونة السينمائي.