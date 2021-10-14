الليلة.. "الجونة السينمائي" يضيء شمعة ميلاده الخامسة بحفل افتتاح يحضره نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

دقائق قليلة وتبدأ السجادة الحمراء لـ"الجونة السينمائي" في استقبال ضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم، ليشهدوا إضاءة الشمعة الخامسة، وبدء انطلاق الفعاليات.

الحفل سيشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.