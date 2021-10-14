بالصور.. أسرة محمود ياسين تحيي ذكراه السنوية أمام قبره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت أسرة الفنان الكبير محمود ياسين، ذكراه السنوية الأولى، وقام أفراد العائلة بزيارة لقبره اليوم الخميس.

ونشرت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور ظهرت فيها بصحبة شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات عرابي، ووالدتها الفنانة الكبيرة شهيرة وأحفاد الفنان الراحل.

وكتبت "رانيا": "اليوم الذكرى السنوية لأبي الغالي، اليوم الذي فقدت فيه أغلى الناس، السند والضهر، فوضت قلبي لله".

وتمر اليوم الذكرى الأولى للنجم الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر 2020، وترك في ذاكرة السينما المصرية أعمالا خالدة.

ومن بين هذه الأعمال: "الرصاصة لا تزال في جيبي، أغنية على الممر، أفواه وأرانب، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك، الخيط الرفيع، أنف وثلاث عيون، الجلسة سرية" وغيرها من الأعمال.