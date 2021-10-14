فستان أروى يختفي ورانيا تجهز مفاجأة.. آخر استعدادات النجمات لحفل افتتاح الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ساعات قليلة وتنطلق الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط استعدادات الفنانات للظهور بأفضل الإطلالات على السجادة الحمراء في حفل الافتتاح.

بعض الفنانات كشفن عن استعداداتهن للمشاركة بحفل افتتاح المهرجان، فالبعض لديهن استعدادات خاصة وأخريات تحدثن عن مفاجأة بخصوص إطلالتهن، وأبرزهن:

-رانيا يوسف تحضر مفاجأة لإطلالتها

أكدت الفنانة رانيا يوسف استعدادها التام لحضور حفل الافتتاح، قائلة خلال مقابلة مع برنامج "MBCTrending" أنها اختارت الفساتين التى ستشارك بها فى فعاليات المهرجان المختلفة والتى ستكون مفاجأة للجمهور.

-أمينة خليل تتوجه إلى الجونة بـ 5 حقائب

أما الفنانة أمينة خليل فشاركت صورة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لاستعداداتها للسفر إلى الجونة للمشاركة في المهرجان.

وظهرت أمينة خليل وهي مستلقاه على أكثر من 5 حقائب للسفر، في لفتة منها إلى أنها تستعد للمهرجان بعدد كبير من الإطلالات.

وارتدت أمينة خليل في الصورة التي شاركتها، جمبسوت باللون الأخضر الفاتح، منتعلة حذاء رياضي أبيض، كما اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

-فستان أروى جودة يختفي

وأعلنت الفنانة أروى جودة، خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي للمهرجان، أنها حتى الآن لم يتواجد معها فستان افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر أن ترتديه اليوم الخميس.

وقالت أروى جودة إنها كانت تحضر لفستان افتتاح المهرجان منذ 3 أشهر، فأحدهم اختفى ولم تعلم مكانه، وآخر تم وقفه في الجمارك، وحاليا تجلس مع 2 استايليست لتفكر فيما ترتدي.

ومازحت بسبب هذا الموقف الذي تعرضت له قائلة: "ممكن أحضر على السجادة الحمراء بجينز وسأمسك صورة الفستان في يدي وعلى الحضور تخيل شكلي به".