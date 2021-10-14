قدم أغاني لشاكيرا وجينيفر لوبيز وجمع محمد رمضان وبلعياشي في "جو البنات".. ما لا تعرفه عن ريد وان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم أحدث أغانيه "جو البنات"، بمشاركة المنتج والمغني والفنان العالمي المغربي ريد وان، والمغني نعمان بلعياشي، في حفل إفتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، المقام اليوم الخميس.

وتشهد الأغنية التعاون الثاني بين الفنان محمد رمضان والفنان والمنتج الموسيقي العالمي ريد وان، الذي سبق وتعاون مع نخبة من نجوم الأغنية العالمية، ومنهم الفنانة شاكيرا، التي تعاونت معه في أغنية "بامبو" في كأس العالم لكرة القدم عام 2006.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن الموسيقي العالمي المغربي الأصل ريد وان، والذي أصبح من أبرز رموز الموسيقى العالمية.

- الاسم الأصلي نادر خياط ولد في 9 أبريل 1972 ، هاجر إلى السويد وعمره 19 عام، وبدأ مشواره الفني عازفا على الجيتار ومغنيا مع إحدى فرق الروك، قبل التعاون مع المنتج الفني الفلسطيني رامي يعقوب والمنتج السويدي العالمي ماكس مارتن.

- في البداية أطلق على نفسه لقب " THE ONE"، وهو الاسم الذي أطلقه أيضا على شركته الخاصة، إلا أنه قام في وقت لاحق بتعديله إلى "ريد وان -RED ONE" على اسم أحد أصدقائه.

- حصل ريد وان على جائزة الجرامي السويدية وأفضل أغنية أوروبية عام 2005

- في عام 2006 تعاون مع المغنية العالمية شاكيرا في أغنية بعنوان "بامبو"، وقدمتها في حفل ختام كأس العالم لكرة القدم، وفي العام التالي انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعاون مع الليدي جاجا في عدة أغاني منها "فقط ارقص-JUST DANCE".

- في عام 2010 تعاون ريد وان مع شركة يونيفرسال العالمية، وتوالت أعماله مع أبرز نجوم ونجمات البوب، ومنهم جنيفر لوبيز، ونيكي ميناج.

- نال ريد وان أعلى وسام مغربي من الملك محمد الخامس عام 2011، وأنشأ في مسقط رأسه تطوان مؤسسة خيرية لمساعدة الأطفال على التعليم ودعم الشباب.

- بدأ ريد وان مؤخرا التوجه لتقديم أعمال غنائية تجمع نجوم ونجمات الأغنية العربية مع موسيقيين ومطربين عالميين، ومنها "بكره" التي تعاون فيها المنتج الموسيقي العالمي كوينسي جونز، مع 24 مطرب ومطربة من مختلف دول العالم العربي، ومنهم كاظم الساهر، وتامر حسني، وشيرين، وماجدة الرومي، ومروان خوري، وصابر الرباعي، وغيرهم.

- جمع مؤخرا ريد وان بين المغربي سعد لمجرد والتونسي صابر الرباعي في أغنية بعنوان "سهرة صباحي"، وكذلك أغنية "غنوا للحياة" التي قدمها هاني شاكر بمشاركة نانسي عجرم، وماجد المهندس.

- في مايو الماضي تعاون ريد وان للمرة الأولى مع الفنان محمد رمضان في أغنية بعنوان "المكسب بتاعنا"، وفي الشهر التالي دعاه لتقديم "جو البنات".