بفستان مكشوف.. أول إطلالة لـ رانيا يوسف من الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي لموقع التدوينات "تويتر" أول ظهور لها في الجونة، استعدادًا لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة اليوم الخميس.

وظهرت رانيا يوسف في الصورة التي دونت عليها عبارة "صباحكم حلو من الجونة"، وهي ترتدي فستان متعدد الألوان مكشوف من الظهر.

ونسقت مع الإطلالة شابوه باللون الأسود ما أعطاها جاذبية، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل أسفل الشابوه.

كما نسقت أيضًا مع إطلالتها نظارة شمسية من أحدث الصيحات، وحقيبة يد باللون الأصفر لتتناسب مع ألوان الفستان.