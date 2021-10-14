أقلها 26 ألف جنيه.. أغلى إطلالات النجمات في دورات "الجونة" السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر الأزياء والمجوهرات من أكثر القطع التي تميل الفنانات إلى إبرازها، خلال إطلالاتهن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة، خلال دوراته السابقة.

وطلت العديد من الفنانات بإطلالات مميزة، لكن بعضهن ارتدين فساتين أو إكسسوارات كانت الأغلى على مدار أيام المهرجان الماضية.

وتزامنا مع انطلاق الدورة الخامسة اليوم الخميس، نذكر لكم أبرز أغلى الإطلالات في دوراته السابقة:

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان مليء بطبعة النجوم من تصميم مصمم الأزياء الألمانى فيليب بلين.

وأشار موقع مصمم الأزياء الألمانى فيليب بلين، إلى أن الفستان صُنع بإيطاليا ضمن مجموعة ربيع وخريف 2019، ويبلغ سعره 1.399 بما يعادل 26 ألف جنيه يورو بعد الخصم من مبلغ 1.998 دولار، بما يعادل نحو 35 ألف جنيه.

- إلهام شاهين:

أيضا ارتدت الفنانة إلهام شاهين فستانًا أوف وايت ساتان أدوار متعددة به نقاط سوداء "بولكا دوت"، ويعلوه كارديجان بنفس الألوان ولكنه بنقاط أصغر من الفستان.

ونسقت مع الفستان حقيبة سوداء مزينة برسمة نحلة معدنية واستراسات لامعة، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، وارتدت قرطًا متدليًا.

وترمز النحلة الموجودة على الحقيبة إلى أنها تابعة للعلامة التجارية الشهيرة جوتشي، وبالتصفح في موقع جوتشي وجدنا أن سعر الحقيبة 2300 دولار أي بما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري.

- ياسمين صبري:

كما أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل، بسبب حملها حقيبة يد من ماركة "Hermes Berkin"، المعروفة بارتفاع سعرها، وتم تصنيع هذه الحقيبة خصيصًا لأجلها، وتم تدوين حرفين من اسمها "y s" على الحقيبة.

وتتراوح أسعار حقائب اليد في ماركة "Hermes Berkin"، من 600 دولار بما يعادل (9640 جنيهًا مصريًا) إلى 400 ألف دولار بما يزيد على 6 ملايين و200 ألف جنيه مصري، ويتم تصميمها بناء على طلب صاحبها.

- مها الصغير:

كما ارتدت الإعلامية مها الصغيرة زوجة الفنان أحمد السقا، موديلاً غير تقليدي لكنه غريب، كان عبارة عن فستانٍ باللون الفوشيا طويل مصنوع من الدانتيل، ومزين بالدانتيل الأسود من عند الصدر، مع بليزر أسود طويل وواسع، ما جعل الإطلالة غير مناسبة.

وبالبحث عن تفاصيل الإطلالة وجدنا أنها من تصميم العلامة التجارية الشهيرة "christopher kane" وسعر الفستان 990 دولارًا والبليزر 932 دولارًا؛ ليكون مجموعهم 1922 دولارًا بما يعادل نحو 30 ألف جنيه مصري.