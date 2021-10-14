هي أشهر نجمات الغناء في الوطن العربي؛ فازت بعمر 23 عامًا بلقب وتاج أجمل عارضة أزياء في العالم .. ركز في الملامح وإختبر ذاكرتك

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - إنها الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” التى نشرت أمس عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر” صورة من طفولتها حيث بدت وكأن الصور إلتقطت من أجواء الكريسماس، وعلّقت سيرين عبد النور على الصورة: “الطفولة أجمل حكاية بريئة لو استطعت الرجوع إليها لمكثت بها أبد الدهر.. صورتي أنا وأمي”.

وأثارت الصورة إعجاب المتابعين وتفاعلوا معها، حيث شبهتها إحداهم بأمها قائلة: “شو بتشبهك مامتك بالهيئة والشكل لمّا كنتي صغيرة.. كريستيانو نسخة منك”، وقال آخر: “من انت صغيرة تلبسين لون أحمر هاللون انت وياه قصة حب لا تنتهي”.

وتحرص سيرين عبدالنور على مشاركة متابعيها صورًا من طفولتها بين الحين والآخر عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل، حيث كانت قد شاركت منذ مدة صورة من طفولتها تجمعها بشقيقتها الكبري “سابين”.



This is a Twitter Statushttps://twitter.com/CyrineAbdlNour/status/1448218319253909504?ref_src=twsrc%5Etfw

سيرين عبد النور هى مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية من مواليد 21 فبراير 1977. أول ظهور لها كان في عام 1994م كموديل في كليب أغنية “كلام الناس” مع جورج وسوف، ثم اشتهرت بعد اصدارها ألبومها الغنائي (ليلة من الليالي) سنة 2004م وتعتبر ان عرض الازياء كان باب الدخول فى فن التمثيل والنجاح.

فازت سيرين عبد النور بعمر 23 عامًا بلقب وتاج أجمل عارضة أزياء في العالم. كما اختارت سيرين محطة MBC لإطلاق برنامج الديفا الذي يسلط الضوء على حياتها الواقعية، وأشرفت المخرجة رندة العلم على التفاصيل الخاصة.

تزوجت سيرين عبد النور في عام 2007 من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، ورزقا فتاة تدعى “تاليا” في 10 يوليو 2011، وفي 17 مارس 2018 رزقت بطفلها الثاني “كريستيانو”. وقالت سيرين، خلال لقاء سابق لها، إنها كانت خائفة من قرار الزواج، لذا فقد أطالت فترة الخطوبة إلى أن هددها فريد بأنه سوف يتركها في حالة إصرارها على إطالة فترة الخطوبة أكثر من ذلك، مشيرة إلى أنها اتخذت قرار الزواج بعد هذا التهديد.

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وكانت سيرين عبد النور قد شاركت متابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور العائلية بامتياز، والتي رصدتها وزوجها فريد رحمة وولديها، خلال سباحتهم مع الدلافين في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وقالت الفنانة اللبنانية في تعليقها على منشوراتها في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”: “كان نهار كتير حلو، تاليا وكريستيانو كتير انبسطوا. شكراً لكل الاشخاص يللي خلّو هالنهار يكون مميز”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني لم تعلن سيرين حتى الآن عما إذا كانت ستحضر في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022 بأي عمل درامي حتى الآن بعد عدم التوصل لاتفاق بينها وبين شركة الصباح حيث كان من المقرر أن أن يجتمعا معاً بعمل.

وكانت سيرين قد حضرت هذا الموسم بالمسلسل القصير “دور العمر” الذي تم عرضه على منصة “شاهد VIP” وهو من تأليف ناصر فقيه و إخراج سعيد الماروق حيث حقق العمل نجاحاً جيداً.

وجسّدت سيرين عبد النور في العمل شخصية “شمس مطر”، وهي امرأة جميلة مهووسة بشخصية “أمير”، تشرع معه في تنفيذ مخطّط بهدف تقديم بعض المجرمين ممن يعتقدون أنفسهم فوق القانون إلى العدالة.

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