شكرا لقرائتكم خبر عن وصول روجينا وشريف منير ودينا الشربينى وجمال سليمان الجونة لحضور مهرجانها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل صباح اليوم الخميس عدد كبير من نجوم الفن إلى مدينة الجونة لحضور حفل افتتاح مهرجانها السينمائى، والمقرر إقامة دورته الـ 5 مساء اليوم، حيث وصل إلى هناك الفنانون روجينا وزوجها الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وجمال سليمان وشريف منير ودينا الشربينى وخالد سليم وريهام عبد الغفور ودرة وميس ودانا حمدان وداود حسين وحسن أبوالروس.



روجينا وينطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى في مدينة الجونة الساحلية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، على أن يتم تكريم النجم أحمد السقا في الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.