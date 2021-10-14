كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 02:56 مساءً - أعربت الفنانة ” ريهام حجاج ” عن دعمها للممثلة الكومبارس المصرية ” برنسة عبد الغني ” وذلك على خلفية تصريحات الأخيرة عن سوء المعاملة التي يلقاها ممثلي الكومبارس في مواقع التصوير ومعاناتهم وقلة المقابل المادي الذي يحصلون عليه .
فنشرت ريهام حجاج صورة ل ” برنسة عبد الغني ” وما قالته في تصريحاتها التي جاء فيها : ” بيسيبونا نقعد في الشارع على الأرض والنجوم بيبقى ليهم كرفانات وأكل مخصوص .. بنقعد طول اليوم في موقع التصوير وبناخد ملاليم ” .
وتابعت : ” والنجوم المشهورين يدوبك يقعدوا كام ساعة وياخدوا ملايين .. ولما أوقات بعترض يتقالي إحمدي ربنا إننا بنشغلك ” .
وعلقت ريهام حجاج على ذلك عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري قائلة : ” كل الاحترام لهذه المهنة اللي هي جزء لا يتجزأ من الصناعة .. وياريت نتعامل بإنسانية في العموم .. حقك على رأسنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة ريهام حجاج لهذه الممثلة : ” حقك على راسنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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