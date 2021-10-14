شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تجهيزات مهرجان الجونة ومكاتب دعم وزارة الصحة للحدث وحجز تذاكر الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الجامعة الالمانية مقر فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة العمل علي قدم وساق لانجاز تحضيرات انطلاق الدورة الجديدة، وشهد مقر المهرجان إقبال لحجز تذاكر الافلام.

فيما تتواجد وزارة الصحة بمكتب لفحص pcr ومكتب لتقديم لقاح فيروس كورونا لضيوف المهرجان، فيما تتواجد بطاقم طبي كبير لتوفير الكمامات والمطهرات لضمان سلامة الضيوف.

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي الفرنسي "على صوتك" في مركز الجونة للمؤتمرات، وذلك غدا الجمعة 15 أكتوبر في السادسة والنصف مساءً أول أفلام الجونة، وذلك بعدما قرر المهرجان عدم عرض فيلم للافتتاح العام الجاري والأعوام المقبلة حرصا علي راحة الضيوف الحاضرين من العديد من الدول ولمنح مساحة لمشاهدة الفيلم لعدد أكبر من الجمهور.

فيلم "علي صوتك"، من إخراج نبيل عيوش، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا، وتدور أحداث الفيلم حول الرابر السابق أنس الذي يعمل في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبيرعن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب، وعُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

فيما يعرض الفيلم الوثائقي "ضوء طبيعي" في الرابعة إلا ربع في قائمة اوديماكس وفي السابعة مساءً فيلم أرتور رامبو الوثائقي والرجل الأعمي الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك وذلك في الثالثة والربع بقاعة سي سينما 1.