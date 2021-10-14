شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويروس يتفقد موقع حريق الجونة بعد تجديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المهندس نجيب ساويروس على زيارة مكان الحريق الذى نشب أمس الأربعاء، بعدما أعاد العمال المكان لما كان عليه من قبل استعدادا لحفل الافتتاح اليوم الخميس.



سميح ساويرس

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى، اليوم الخميس، ووقع الاختيار على النجم أحمد السقا لتكريمه فى حفل الافتتاح، حيث يمنحه المهرجان جائزة الإنجاز الإبداعى، وهى الجائزة التي تُخصص الجائزة للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية، خاصة أن أحمد السقا رسم مع قلائل من أبناء جيله، صورة السينما المصرية بشكلها المعاصر، على مدار نحو ثلاثة عقود من الزمن، قدم خلالها العشرات من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.