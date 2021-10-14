هشام عباس يصور "كليب" جديد وسط أشهر معالم بورسعيد

وبدأت رحلة التصوير للكليب الجديد داخل محافظة بورسعيد من الممشى السياحي المطل على مجرى قناة السويس الملاحي، والتصوير بساحة مصر أمام تمثال مصر "أم الدنيا".

وانتقل فريق العمل والفنان هشام عباس بعد ذلك إلى شارع 23 يوليو حيث تم التصوير أمام مسجد عبدالرحمن لطفي - أحد المساجد التاريخية ببورسعيد، ثم في ميدان الشهداء والمشهد الرائع لمئات الحمام المجتمع بالميدان.

وحرص أهالي محافظة بورسعيد، على التقاط عدداً من الصور التذكارية مع الفنان هشام عباس، وأبدوا سعادتهم لوجود المطرب الشهير على أرض محافظة بورسعيد.