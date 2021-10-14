شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا في التجمع الخامس .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم تامر حسنى اليوم الخميس لإحياء حفل غنائى كبير في مركز المنارة بالتجمع ىالخامس، ومن المتوقع ان يشهد الحفل حضور جمهور كبير من محبي حسنى، ويقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة وأغانى ألبومه الأخير "خليك فولاذى" .

وسجل مؤخرا النجم تامر حسني رقما قياسيا جديدا فى حياته الفنية، حيث أحيا حفلا ضخما بالأردن الأيام الماضية، وشهد حضور جماهيري حاشد، ووصف جمهور نجم الجيل الحفل بأنه أنجح وأكبر حفل جماهيري في تاريخ الأردن لفنان مصري بحضور 100 ألف شخص، إذ تعد المرة الأولى من نوعها التي تشهد فيها الأردن هذا الحشد الجماهيري الهائل.

وكان النجم تامر حسنى قد قام مؤخرا باحياء حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين في يومين متتاليين .