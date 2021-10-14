بكمامة على شكل أسد.. أبو الروس يتوعد الفنانين بافتتاح الجونة: "هعض أصحابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: هند خليفة

شارك الفنان حسن أبو الروس فيديو بخاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" أثناء تواجده بالطائرة متوجهًا إلى الجونة للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة اليوم الخميس.

وظهر أبو الروس في الفيديو مرتديًا كمامة على شكل أسد، قائلا: "بيعبر عن شخصيتي الحقيقية أسد وهعض كل أصحابي النهاردة".

ونسق الكمامة السوداء مع تي شيرت أسود، وبعض الإكسسوارات الشبابية، كما ارتدى نظارة شمسية من أحدث الصيحات.

وعادة ما يحرص حسن أبو الروس وهو أحد نجوم مسلسل بـ"100 وش"، على خطف الأنظار إليه، وهو ما حدث في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته السابقة، بعدما ارتدى إطلالة كونوكروم باللون الأحمر، مع قميص وبنطلون بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حذاء باللون الأسود.