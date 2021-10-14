5 إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف خلال مشاركتها بـ الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اعتادت الفنانة رانيا يوسف إثارة الجدل وخطف الأنظار، خلال إطلالتها التي تشارك بها في مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء فساتين مثيرة وجريئة على السجادة الحمراء.

وتزامنا مع انطلاق الدورة الجديدة للمهرجان مساء اليوم الخميس، نسترجع معك أجرأ إطلالات رانيا يوسف خلال مشاركتها بفعاليات المهرجان بدوراته المختلفة.

في الدورة الأخيرة من المهرجان، ارتدت جامبسوت قصير باللون الأسود، مزودًا بأكمام، ومفتوحًا عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

وفي ختام نفس الدورة ظهرت بفستان طويل ذات أكمام طويلة وشفافة، واتسم التصميم باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات كما تميز بأنه قصير من الأمام و طويل من الخلف.

كما ظهرت في الدورة الثالثة من المهرجان بإطلالة جريئة، مرتدية فستانا مكشوفا من الأمام ذا فتحة ساق تكشف عن ساقها بالكامل، ولكن تميز الفستان بالأناقة ولونه الهادئ "الأوكسديه".

إطلالة أخرى ظهرت بها في نفس الدورة، أثارت بها جدلًا أيضًا، بفستان one shoulder مكشوف الصدر، وبفتحة بطول الساق، حمل توقيع دار الأزياء العالمية Havin.

كما ظهرت بإطلالة جريئة أخرى مرتدية فستانًا مثيرًا وجذابًا خطفت به أنظار الحاضرين كعادتها، يجمع بين اللونين الكحلي والذهبي، مكشوف البطن وذا قصة جريئة عند منطقة الصدر، دون أكمام وينتمي لصيحة فساتين الكتف الواحد، مُصمم من قماش الستان اللامع، ويوجد به فتحة ساق طويلة وحتى نهاية الفستان، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.