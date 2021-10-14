رُشح عمل له لجائزة الأوسكار.. وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان والمخرج السوداني علي مهدي، وفاة المخرج الكويتي خالد الصديق، صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 76 عاما.

الفنان علي مهدي نعي المخرج الراحل، وعبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، كتب: "به الإعانةً بدءً وختماً وصلي الله علي سيدنا محمد ذاتاً ووصفاً واسماً، إنتقل إلى الرحمة الواسعة الحبيب المخرج الفنان خالد الصديق، تقبله الرحمن وغفر له، التعازي للأسرة الكريمة وللأحباب المبدعين في الكويت الحبيبة، والفنانين العرب، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

المخرج الراحل خالد صديق، يعد من أبرز المخرجين الكويتيين، ورشح أول أفلامه "بس يا بحر" عام 1972 لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وقدم الصديق عام 1976 الفيلم السوداني "عرس الزين"، عن رواية الأديب الراحل الطيب صالح، وقام ببطولته الفنان علي مهدي بمشاركة الفنانة فائزة عمسيب، والفنان السني دفع الله، ونال عنه 7 جوائز عالمية، ومنح المخرج الراحل جائزة الدولة التقديرية لعام 2010.