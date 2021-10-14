أنجلينا جولي توصي بحرمان ابنائها من الميراث

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:13 مساءً - كشف موقع ” بيزنيس تايمز ” عن وصية النجمة ” أنجلينا جولي ” بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث وذلك بسبب رفضهم لإنفصالها عن النجم ” براد بيت ” .
كما أوصت أنجلينا جولي بأن تذهب ثروتها كاملة لإبنها الأكبر ” مادوكس ” الذي يبلغ من العمر 17 عاما .
وتتضمن ثروة النجمة العالمية أموالا وعقارات تقدر قيمتها بحوالى 120 مليون دولار .. كما تمتلك منزلاً بالمشاركة مع براد بيت ويقدر سعره بـ 60 مليون دولار .
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