أنجلينا جولي توصي بحرمان ابنائها من الميراث

كتب امير فتحي في الخميس 14 أكتوبر 2021 01:13 مساءً - كشف موقع ” بيزنيس تايمز ” عن وصية النجمة ” أنجلينا جولي ” بحرمان خمسة من أبنائها من الميراث وذلك بسبب رفضهم لإنفصالها عن النجم ” براد بيت ” .

كما أوصت أنجلينا جولي بأن تذهب ثروتها كاملة لإبنها الأكبر ” مادوكس ” الذي يبلغ من العمر 17 عاما .

وتتضمن ثروة النجمة العالمية أموالا وعقارات تقدر قيمتها بحوالى 120 مليون دولار .. كما تمتلك منزلاً بالمشاركة مع براد بيت ويقدر سعره بـ 60 مليون دولار .