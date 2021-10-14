شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني في طريقها لمهرجان الجونة مع حسن أبو الروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دينا الشربيني جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل سيارة في طريقهما لمدينة الجونة، لحضور مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة التي يفتتح مساء اليوم، وعلقت دينا علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"فلتت مني في الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت مني".



دينا وحسن أبو الروس



دينا الشربيني

وكانت ظهرت النجمة دينا الشربيني، في مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وهى تغني وترقص بصحبه الفنان حسن أبو الروس، على ضفاف أحدى الشواطئ في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

ورددت الشربيني وأبوالروس، بعض كلمات الأغاني التي جاءت كالأتي "فلتت مني، فلتت فلتت"، لتحصد الشربيني عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى.

وينطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى في مدينة الجونة الساحلية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، على أن يتم تكريم النجم أحمد السقا في الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، نسرين طافش، مى سليم، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.