شكرا لقرائتكم خبر عن علا رشدي في رسالة لمنتقدي مهرجان الجونة: مش بس فساتين .. الأساس حب السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة علا رشدي رسالة ردا على الانتقادات التي طالت مهرجان الجونة الدولي، بعد شماتة البعض في اندلاع النار بقاعة المؤتمرات الخاصة به أمس، حيث قالت في فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" مهرجان الجونة مش مجرد فساتين وبس.. هو فعلاً بيعبر عن حب السينما والفن وأنا شخصياً بستمتع بعرض الأفلام والورش الفنية والنقاشات اللي بتحصل خلال المهرجان .. بس طبعاً بحب بردو الفساتين والريد كاربت".



علا رشدي

وأضافت :"ناس كتير قوي بتفتكر إن مهرجان الجونة عبارة عن فساتين وميك أب ، ونمشي على الريد كاربت والناس تصورنا. طبعا ده موجود، بس ده مش الأساس. أساس مهرجان الجونة هو الأفلام وحب السينما لعشاق السينما. إزاي بنجمع أفلام عالمية من كل دول العالم في مكان واحد، بحيث الناس اللي بتحب السينما تيجي تتفرج على أفلام طويلة وتسجيلية وقصيرة."

وتابعت :"أشجع كل محبي السينما ييجوا الجونة في فترة مهرجان الجونة، ويتفرجوا على أفلام خطيرة".

و ينطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى في مدينة الجونة الساحلية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، على أن يتم تكريم النجم أحمد السقا في الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.