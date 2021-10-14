شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة اليوم وتكريم أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق في السادسة مساء اليوم الخميس، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى في مدينة الجونة الساحلية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب، على أن يتم تكريم النجم أحمد السقا في الحفل بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، وهي الجائزة التي تُخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تُمحى في مجال مسيرتهم الإبداعية.

واستطاعت إدارة المهرجان تجاوز أزمة الحريق الذى اندلع ظهر أمس الأربعاء، في ساحة مسرح البلازا الذى يقام عليه حفل الافتتاح، حيث أعاد عمال مدينة الجونة طلاء الواجهة المحترقة من قاعة المؤتمرات، بعد ساعات من الحريق، وتحولت قاعة المؤتمرات إلى خلية نحل للانتهاء من ترميم الأجزاء المحترقة، كى يكون المكان جاهز بالكامل لاستضافة حفل الافتتاح.

نجوم حفل افتتاح مهرجان الجونة

ويشهد المهرجان حضور عدد كبير من النجوم، وعلى رأسهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، نسرين طافش، مى سليم، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا ابي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط

كما يحضر الحفل أيضاً المخرجة إيناس الدغيدي، أمير المصري، داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، احمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هدي الاتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، ادم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد وأخرين.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.