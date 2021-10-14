شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أول أفلام الجونة "على صوتك" غدا وإلغاء فيلم الافتتاح لإراحة الضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشهد فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عرض الفيلم المغربي الفرنسي "على صوتك" في مركز الجونة للمؤتمرات، وذلك غدا الجمعة 15 أكتوبر في السادسة والنصف مساءً، وذلك بعدما قرر المهرجان عدم عرض فيلم للافتتاح العام الجاري والأعوام المقبلة حرصا علي راحة الضيوف الحاضرين من العديد من الدول ولمنح مساحة لمشاهدة الفيلم لعدد أكبر من الجمهور.

فيلم "علي صوتك"، من إخراج نبيل عيوش، وهو إنتاج مشترك بين المغرب وفرنسا، وتدور أحداث الفيلم حول الرابر السابق أنس الذي يعمل في مركز ثقافي يقع في حي شعبي في الدار البيضاء، ويقوم بتشجيع طلابه لتتبع شغفهم والتعبيرعن أنفسهم بحرية دون قيد من خلال فن الهيب هوب، وعُرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي 2021.

فيما يعرض الفيلم الوثائقي "ضوء طبيعي" في الرابعة إلا ربع في قائمة اوديماكس وفي السابعة مساءً فيلم أرتور رامبو الوثائقي والرجل الأعمي الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانك وذلك في الثالثة والربع بقاعة سي سينما 1.

كما يعرض يعرض الفيلم الوثائقي ثانية واحدة فى السادسة مساءً بقاعة سي سينما 1، وفيلم ملعب في التاسعة والربع بقاعة سي سينما 1 ويعرض فيلم حياة ايفانا في الثالثة عصرا بقاعة سي سينما 2، فيما يعرض فيلم حيوان في السادسة إلا ربع بقاعة سي سينما