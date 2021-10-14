شكرا لقرائتكم خبر عن "أحب السفر الخفيف".. أمينة خليل تستعد لمهرجان الجونة بطابور حقائب فساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة أمينة خليل عن استعداداتها لإنطلاق مهرجان الجونة السينمائي الدولي مساء اليوم، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها وهي تجلس علي عدد كبير من الحقائب للملابس التي ترتديها طوال أيام المهرجان، وعلقت علي الصورة مازحة عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" قائلة :" احب السفر الخفيف".



امينة خليل

وتنطلق فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، ويستمر حتى الجمعة 22 من أكتوبر الحالي، وتم توجه الدعوة لعدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتى تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة.

من ناحية أخري تقف الفنانة أمينة خليل، بطلة أمام الفنان محمد عادل إمام في فيلم "عمهم" المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة من إخراج حسين المنباوى ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب، وجارٍ ترشيح عدد من الأبطال، حيث تستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

وكانت آخر أعمال الفنانة امينة خليل فيلم "وقفة رجالة" وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، ويعانى كل واحد منهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.