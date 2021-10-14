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محطات فى مسيرة محمود ياسين الفنية .. فى ذكرى رحيله الأولى

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القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، الذكرى الأولى لرحيل النجم محمود ياسين، الذى رحل عن عالمنا في مثل ذلك اليوم 14 أكتوبر 2020، ورغم رحيله إلا أنه مازال حاضرا بقوة بأعماله ورصيده الضخم الذى شكل وجدان الملايين ومازالت أعماله محفوره في ذاكره محبيه.

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ولد محمود ياسين، يوم 2 يونيو 1941، فى مدينة بورسعيد حصل على الليسانس الحقوق من جامعة عين شمس وعمل بالمحاماة في بداية حياته ، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد.

وشارك فى مسرحيات عديده منها "سليمان الحلبي، ليلى والمجنون، الزير سالم" ولمع نجمة و أصبح من أهم نجوم الفن ومن أشهر أفلامه "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبى"، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

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النجم الراحل محمود ياسين له تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.كما حصل الفنان الراحل على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات داخل مصر و خارجها.

محمود ياسين
محمود ياسين

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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