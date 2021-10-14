اختيار طارق الشناوي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختير الناقد الكبير طارق الشناوي، ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي في دورته الـ 56، والتي تنطلق فعالياتها أواخر الشهر الجاري.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "سعيد باختياري ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي تفتتح الدورة ٣٠ أكتوبر".

وتابع: "قرطاج هو أعرق مهرجان عربي انطلق عام 66 وهذه من المرات القليلة التي تتم فيها مشاركة ناقد مصري في لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية بالمهرجان".

طارق الشناوي يعتبر من أهم النقاد السينمائيين في العالم العربي، وحصل على العديد من الجوائز العالمية، كما ترأس وشارك بلجان تحكيم بالعديد من المهرجانات المحلية والعالمية.