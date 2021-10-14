وفاة والد الموزع الموسيقي مدحت خميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الموزع الموسيقي مدحت خميس عن إقامة صلاة الجنازة على والده اليوم الخميس، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد وفاته فجر اليوم.

الملحن والموزع الموسيقي مدحت خميس أعلن عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن وفاة والده، وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله، والدي خميس خميس توفيق الخولي، والدفنة وصلاة الجنازة، صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة"

الموزع الموسيقي مدحت خميس تعاون مع نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، أصالة، أنغام، وشيرين "زوجته السابقة"، نوال الزغبي، صابر الرباعي، محمد فؤاد، كما تولى توزيع وقيادة الفرقة الموسيقية مع مطربي الخليج، ومنهم محمد عبده، ماجد المهندس، ورابح صقر، وعبد الله الرويشد، ونبيل شعيل.